Freiwillige Feuerwehr Wülfrath : 15 neue Feuerwehrleute

Wülfrath Unter den speziellen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie konnten 15 Feuerwehrleute die Grundausbildung abschließen. Weitere Mitstreiter werden gesucht. Denn ohne freiwillige Feuerwehren wären die Menschen in Notsituationen unterbetreut.

Ohne freiwillige Feuerwehren wären die Menschen überall in Deutschland katastrophal unterbetreut. In Wülfrath konnte jetzt ein weiterer Schritt in eine weiterhin beruhigende Richtung unternommen werden, am vergangenen Samstag endete die erste „eigene“ Grundausbildung der Feuerwehr Wülfrath. Bei dieser Ausbildung konnten 15 Teilnehmer Frauen und Männer – die so genannte Truppmannausbildung, wie der erste Teil der Feuerwehr-Grundausbildung genannt wird, erfolgreich abschließen.