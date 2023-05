Überfall in Wülfrather Park Jugendliches Quartett raubt 15-Jährigen aus

Mitten im Park in Wülfrath wurde ein 15-Jähriger von vier Jugendlichen um sein Bargeld beraubt. Gegen 14.25 Uhr am Samstagnachmittag (6. Mai) hielt sich der Teenager laut Polizeiangaben mit einem gleichaltrigen Zeugen im Stadtpark an der Parkstraße auf, als das Quartett die Herausgabe von Bargeld forderte.