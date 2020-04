Brand zwischen Verwaltung und Feuerwehr Wülfrath gelöscht : Stadtspitze und Wehrleitung verfolgen gemeinsame Ziele

„Unser Ziel: eine gut funktionierende Freiwillige Wehr in und für Wülfrath“, sagen Bürgermeisterin und Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath. Foto: Günter Tewes

Wülfrath In den vergangenen Tagen war es zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Feuerwehr und Verwaltung gekommen.

Heiß hergegangen war es in den vergangenen Tagen zwischen Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr und der städtischen Verwaltung. Nach mehrfachem Hickhack, persönliche Beschipmpfungen in einer anonymen E-Mail inklusive, herrscht nun ein bisschen Frieden.

Bürgermeisterin Claudia Panke und Guido Großmann von der Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr Wülfrath bekräftigen: „Wir haben ein großes gemeinsames Ziel: eine gut funktionierende Freiwillige Feuerwehr in und für Wülfrath.“ Und um dieses Ziel zu realisieren, sind alle Beteiligten sprichwörtlich in einem Boot und versuchen, für bestehende Probleme Lösungen zu finden. Guido Großmann ergänzt: „Es müssen einige Herausforderungen gestemmt werden: eine Nachfolge des scheidenden stellvertretenden Wehrleiters muss gesucht werden, das Motivationspaket für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sollte umgesetzt werden und Taten folgen“, lauten Aspekte der to-do-Liste. Zu allen Themen laufen Gespräche.

In einer anonymen E-Mail, verschickt unter anderem an die Bürgermeisterin sowie die im Rat vertretenen Parteien, wurden verschiedene Vorwürfe erhoben. Neben einigen Verbalinjurien wurde darin auch bemängelt, die jetzt laufenden Umbaumaßnahmen an der Wilhelmstraße wären keine „Bereicherung fürs Ehrenamt. Diese Maßnahme war länger überfällig als viele Ehrenamtler alt sind.“ Ironisch nachgefragt wurde, wie es mit den „Hausaufgaben der Stadtverwaltung“, etwa beim Brandschutzbedarfsplan, stünde.