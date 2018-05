Wülfrath: Wo das Spielmobil der Gemeinde St. Maximin hält

Wülfrath Das Spielmobil der katholischen Gemeinde St. Maximin hält jeden ersten Mittwoch des Monats von 15.30 bis 17.30 Uhr "In den Banden" und jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr vor dem Pfarrheim in Düssel.

Der nächste Termin in der Stadtmitte ist Mittwoch, 6. Juni, und in Düssel Dienstag, 12. Juni. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Jennifer Schnober, Antje Holitschke und Daphne Baro laden an diesen Tagen Kinder von drei bis acht Jahren zum Spielen ein.