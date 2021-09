Kreative Angebote : Farben mischen wird zur Jugendkultur

In der kreativen Disziplin „Easy Pouring“ erprobten sich Jan Wünsch und Florian Wünsch. Links im Bild die Workshop-Leiterin Jessica Hartung. Foto: Fries, Stefan (frs)/Fries

Wülfrath Wülfrath stellt mit drei Angeboten an zwei Orten die Antenne auf die „Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur“ ein. Im „Wir-Haus“ ging es um Wortwolken. bei der Bergischen Diakonie ging es um Kalligraphie und Farbmisch-Techniken.

Gleich drei Angebote gehörten am Samstag zur Nachtfrequenz – Nacht der Jugendkultur“: Im Wir-Haus ging es darum, in „Wortwolken“ auszudrücken, was einen beschäftigt. In der Bergischen Diakone konnten sich Teilnehmende künstlerisch ausprobieren: Easy Pouring (Farbmischtechniken) und Handlettering (Kalligraphie, Schönschrift) standen zur Auswahl. So entstanden mit Acryl-Farbe, Spachtel, Fön, oder auch Bindfäden Kunstwerke auf Leinwand, Mal-Pappe, Holzschachteln, Papiertüten oder auch Handy-Hüllen.

Zum dritten Mal leiteten Lea Pulst und Jessica Hartung die Teilnehmer an. „Uns hat bei einer anderen Kunstaktion, bei der wir als Leiter dabei waren, Ingo Wünsch gefragt, ob wir bei der ‚Nachtfrequenz‘ eine Kunstaktion anbieten würden,“ erzählt die 26-Jährige Lea. „Im ersten Jahr haben wir zusammen Mangas gezeichnet, im vergangenen Jahr haben wir Marmorieren-Technik angeboten,“ ergänzt ihre 27-jährige Freundin Jessica.

Info Aktionen in 100 Städten des Landes NRW Landesweite Aktion Nachtfrequenz - Nacht der Jugendkultur“ ist eine Veranstaltung, die in diesem Jahr vom 25. auf den 26. September in 100 Städten und Gemeinden in NRW mit zahlreichen Aktionen begangen wurde. Infos siehe: www.nachtfrequenz.de

Die beiden Frauen kennen sich von ihrem Studium in Wuppertal. „Wir studieren beide Sonderpädagogische Förderung auf Lehramt“, so Pulst, die in zwei Wochen die Daten für ihre Masterarbeit erheben wird. Beiden macht es viel Spaß, sich kreativ zu beschäftigen und ihr Wissen an andere weiterzugeben. Diesmal zum Beispiel an die Brüder Jan, 15 Jahre, und den neunjährigen Florian. Ihre Mutter Nicole hat die Jungen gebracht und ist geblieben. „Mir macht diese Technik viel Spaß, denn je nachdem, welche Farben und welches Werkzeug ich wähle, mit dem diese auf der Leinwand verteile, immer kommt etwas dabei heraus, das sich nicht vorhersehen lässt,“ schmunzelt sie und kippt vorsichtig die in einem Pappbecher übereinander geschichteten Pastellfarben auf die Leinwand.