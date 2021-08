Wirtschaft in Wülfrath : Lhoist begrüßt 21 neue Auszubildende

Wirtschaft in Wülfrath

Wülfrath Das Unternehmen berät von Beginn an bei der persönlichen Karriereplanung und legt Wert auf Sicherheit. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Azubis nach der Prüfung übernommen.

21 junge Männer und Frauen haben ihre Ausbildung bei Lhoist Germany begonnen. Die Berufseinsteiger starten als angehende Industriemechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, KIA-Studierende Maschinenbau, Industriekaufleute und als Chemielaboranten. Die Auszubildenden kommen aus fünf Lhoist-Standorten bundesweit, darunter 13 aus Flandersbach/Wülfrath, vier aus dem Hönnetal im Sauerland, einer aus Istein (Nähe Freiburg im Breisgau), zwei Auszubildende aus dem Werk Walhalla in Regensburg, sowie ein Auszubildender aus dem AWA-Institiut in Pelm in der Eifel.