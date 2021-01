Wülfrath : WIR-Mitglieder renovieren altes VHS-Haus erst einmal selbst

Architektin Sandra Leidig-Diekmann, hier bei einer Ideenwerkstatt für das alte VHS-Gebäude, koordiniert die Renovierungsarbeiten. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wülfrath Erst nach einer zwei- bis dreijährigen Pilotphase, in der die beteiligten Vereine die zukünftige Nutzung der Räume aushandeln und festlegen, wird kernsaniert, dann aber von Architekten und Baufirmen und mit Geld vom Land.

Der neue Verein „WIR – Wülfrather Ideen Räume“ kommt gut mit der Renovierung des Hauses Wilhelmstraße 189 voran. „Im November und Dezember haben wir schon einiges geschafft und die Erfahrung gemacht, dass man ganz im Rahmen der Coronaschutzverordnung im Haus tätig sein kann“, heißt es auf der Homepage des Vereins.

Mit Beginn des neuen Jahres ist offiziell die Pilotphase gestartet, die zwei bis drei Jahre dauern soll. In dieser Zeit erproben die Vereine, wie sich das Haus am besten für Kultur, Bildung und Sport nutzen lässt. Erst danach soll die Kernsanierung erfolgen, die dann nicht mehr in Eigenleistung, sondern von Architekten und Baufirmen durchgeführt wird.

Vorstandsmitglied Sandra Leidig Diekmann ist selbst Architektin und hat die Planung der provisorischen Renovierung in die Hand genommen. Bei einem Online-Treffen stellte sie den Vertretern der WIR-Vereine ihre digitale Plattform vor, über die die Arbeiten organisiert und koordiniert werden sollen. Registrierte Mitglieder können sich bei der Plattform, die sich in der sogenannten „Cloud“ befindet, anmelden und über anstehende Aufgaben wie Trockenbau oder Spachtelarbeiten informieren.

„Wenn dann jemand sagt ‚Ich spachtele für mein Leben gern‘, kann er sich in die Kartei eintragen und diese in die Ausführung schicken“, erklärt Sandra Leidig Diekmann. Die anderen können das sehen und entscheiden, ob sie „mit anpacken“ wollen. Dafür können Termine festgelegt und geblockt werden, damit die Coronaschutzverordnung eingehalten wird. „Vieles ging wegen des Lockdowns nicht, mit dem neuen System können wir uns jetzt corona-konform abstimmen“, so Leidig Diekmann.

Jedem Raum im Haus ist ein sogenanntes „Board“ zugeordnet und die Raumaufteilungen der Etagen werden als Grundrisse angezeigt. So muss etwa in einem Raum ein Loch in der Wand beseitigt, in einem anderen die alte Holzbalkendecke verkleidet werden. Material ist im Haus vorhanden, Werkzeuge müssen mitgebracht werden. Jeder WIR-Verein hat einen eigenen Schlüssel bekommen, damit die Mitglieder alleine ins Haus kommen. „Es ist noch viel zu tun, und wir wollen unser künftiges Kulturzentrum tatkräftig mit Leben füllen“, sagt Sandra Leidig Diekmann. Nicht alles können die Mitglieder selber leisten, für Sanitärinstallation und Akustik-Decke werden noch Fachleute gesucht.

Die Stadt hatte das ehemalige VHS-Gebäude schon verkaufen wollen, bevor sich mehrere Vereine zusammentaten und Konzepte für eine gemeinsame Nachnutzung vorlegten. Wenn die Pilotphase erfolgreich verläuft, bekommt die Stadt Fördergelder vom Land, da die Kernsanierung Teil des Stadtentwicklungsprogramms ist und das Gebäude öffentlich genutzt wird.