Erfolgreicher Lesemarathon : Willkommene Spende für den Verein „Kids on Tour“

Wülfrath Nach der erfolgreichen Premiere des ersten Lesemarathons in Wülfrath gab’s jetzt einen Spendenscheck.

Am ersten Lesemarathon in Wülfrath hatten 64 Autoren teilgenommen. Initiatorin war Hilga Höfkens. Sie ist selbst Autorin und organisierte die Premiere zu Gunsten des Vereins „Kids on Tour“ organisierte die Autorin als Benefizveranstaltung in den Räumen der Sekundarschule Am Berg. Freunde des geschriebenen Wortes kamen in Scharen in die Kalkstadt, eine Wiederholung ist für das nächste Jahr geplant.