Gemeinden freuen sich auf Besucher : Wie Wülfrath Weihnachten feiert

Pfarrer Thomas Rehrmann zündet in der evangelischen Stadtkirche Wülfrath schonmal eine Kerze an. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Vespern, Metten, Familiengottesdienste finden unter Einhaltung der Coronaregeln und mit begrenzten Zutritt statt. Wer dabei sein möchte, muss sich anmelden.

(RP) In der Kirche der Bergischen Diakonie am Otto-Ohl-Weg 1 in Oberdüssel wird Heiligabend um 16 Uhr die Christvesper gefeiert Wegen der aktuellen Coronalage können an diesem Gottesdienst maximal 80 Personen teilnehmen. Es gelten die 2G-Regeln und Maskenpflicht während des Gottesdienstes. Auf Gemeindegesang muss verzichtet werden. „Als Ersatz haben wir ein weihnachtliches musikalisches Rahmenprogramm vorbereitet“ informiert Sprecherin Renate Zanjani. Damit alle gut und sicher einen Platz finden, ist für die Teilnahme am Gottesdienst eine Anmeldung per E-Mail an vorstand@bergische-diakonie.de verpflichtend. Besucher werden gebeten, wegen der Einlasskontrollen etwas Zeit einzuplanen.

In der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Wülfrath finden am 24. Dezember sechs Gottesdienste statt. In der Stadtkirche wird um 15 Uhr eine Kinderweihnacht gefeiert, ein kurzer Weihnachtsgottesdienst auch für kleinere Kinder.Um 16 Uhr findet dort der Familiengottesdienst zu Weihnachten und um 17.30 Uhr die Christvesper statt. In der evangelischen Kulturkirche gibt es ebenfalls um 15 Uhr die Kinderweihnacht und um 16 Uhr den Familiengottesdienst, beides mit Krippenspiel der Jugend. Um 23 Uhr wird in der Kulturkirche die traditionelle Christmette gefeiert.

Für alle Gottesdiensten gibt es noch Karten. Sie sind montags, mittwochs und donnerstags im Gemeindeamt (9 bis 12 Uhr, E-Mail wuelfrath@ekir.de, Telefon 02058 92560) oder nach dem Gottesdienst am 4. Advent in der Stadtkirche sowie donnerstags und montags von 16.30 bis 18 Uhr in der offenen Stadtkirche zu haben. Alle Gottesdienstbesucher benötigen im Vorfeld eine Karte, außerdem gilt ab 16 Jahre die 2G-Regel (für Kinder und Jugendliche 3G) und es besteht in allen Gottesdiensten Maskenpflicht.

Die Teilnehmerzahl in den Kirchen ist streng begrenzt: In der Stadtkirche sind es 100 und in der Kulturkirche 60 Personen.

Am kommenden Montag, 20. Dezember, findet zum letzten Mal in diesem Advent die Kirche in der Dämmerung statt, ein Angebot für Familien in der evangelischen Stadtkirche statt. Von 16.30 bis 18 Uhr ist die Kirche geöffnet, es gibt Waffeln, Kinderpunsch und Kaffee sowie ein Spiel- und Bastelangebot für Kinder. Um 17.30 schließt die Dämmerungskirche mit einer Mini-Andacht. Es gilt die 2G-Regel.

Bereits am 4. Adventssonntag, 19. Dezember, 16 Uhr, lädt die evangelische Kirchengemeinde Düssel zum Offenen Singen im Advent ein. Gemeinsam mit dem Chor werden alte und neue Lieder zum Mitsingen und Zuhören unter der Leitung von Annette Heber angestimmt. Coronabedingt trifft man sich vor der Kirche. Um Spenden für die Kirchenmusik wird gebeten. In der evangelischen Kirche Düssel finden am 24. Dezember zwei Gottesdienste statt. Das Krippenspiel um 15 Uhr ist schon weitestgehend ausgebucht. Die Kinder und ihre Familien belegen fast alle Plätze.

Um 17 Uhr findet die Christvesper statt, für die es noch Karten gibt. Diese können ausschließlich persönlich im Gemeindebüro (dienstags und freitags von 9 bis 12 Uhr) oder nach dem Gottesdienst am 4. Advent in der Kirche oder am Mittwoch, 22. Dezember, von 18 bis 20 Uhr im Gemeindehaus, Dorfstraße 19, abgeholt werden. Wer zur Christvesper kommt, muss eine Karte dabeihaben, außerdem als Erwachsener einen 2G-Nachweis oder als Person unter 18 einen aktuellen, negativen Corona-Test-Nachweis. Und alle müssen Maske tragen.