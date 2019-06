Angebot für Kinder und Jugendliche in Wülfrath : Wer hat Lust auf Spiel und Spaß?

Info

Die Termine Am 13. Juni findet das vorerst letzte Treffen der Stadtteildetektive in Rohdenhaus (Spielplatz am Bürgerzentrum) statt. Danach geht es am 19. und 27. Juni sowie am 4. Juli in Düssel (Spielplatz am Finkenweg) weiter. Start und Ende jeweils 16.30 bis 17.30 Uhr.

Das Angebot richtet sich an Kinder vom sechsten bis zum zehnten Lebensjahr.