Weihnachtsgefühl in Wülfrath Rudelsingen auf dem Kirchplatz ist ein Erfolg

Es ist eisig kalt in dieser Nacht. Die Geschäfte der Innenstadt haben längst ihre Türen verriegelt und eigentlich sollten es sich die Menschen jetzt doch zu Hause in Kuschelsocken auf dem Sofa gemütlich machen. Doch im Herzen der Altstadt tobt zum Feierabend keine Ruhe, sondern das pralle Leben. Hell erleuchtet ist der Platz durch die vielen Büdchen des Herzog-Wilhelm-Markts (HWM). Überall tummeln sich Menschen in Gruppen, die sich munter mit ihren dampfenden Glühweintassen zuprosten. Ein Durchkommen ist ohne Körperkontakt kaum möglich, doch das ist egal. Die Arme auf den Schultern, die einen leicht zur Seite drücken, nehmen die zahlreichen Besucher gelassen hin. „Entschuldigung?“, sagt eine Frau und drückt sich durch eine Gruppe, die kurzerhand versucht, den Gang bis zur Bühne freizuräumen. Irgendwie geht es. Alle sind gut gelaunt.