Kult in Wülfrath Positive Bilanz zum Herzog-Wilhelm-Markt

Die 47. Auflage des Herzog-Wilhelm-Marktes (HWM) ist Geschichte. Nach zehn Tagen Weihnachtsdorf auf dem Kirchplatz beginnen nun die Aufräumarbeiten. Am Montag wurden die 30 Holzbuden leer geräumt, damit voraussichtlich am Mittwoch die Abbauarbeiten beginnen können. Die kleinen Häuschen kommen dann in ihr Jahresquartier bei Bauer Hinze.