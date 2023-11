Kult in Wülfrath Herzog-Wilhelm-Markt steht in den Startlöchern

Das Angebot In diesem Jahr werden auf dem HWM 30 Buden stehen – eine weniger als üblich. „Wir hatten zwar ausreichend Interessenten, aber entweder waren deren Mietvorstellungen nicht mit den Preisen unseres Vereins zu decken oder das vorgeschlagene Sortiment passte nicht ins Portfolio“, so der Verein. Neu ist die „Alpen-Bude“, in der es Germknödel, Kaiserschmarrn und Raclette-Variationen geben wird. Ein Comeback feiert ein Schnaps, der in den vergangenen Jahren immer wieder gewünscht wurde: der Moorgeist in der Fischbude. Wie gewohnt, erwarteten die Besucher auch die traditionellen Stände von Vereinen. Natürlich fehlen Weihnachtsmarkt-Klassiker wie Glühwein, Punsch, Kakao oder andere kulinarische Dinge nicht.