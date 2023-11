Weihnachten 2023 in Wülfrath Vorbereitungen zum Düsseler Weihnachtsmarkt laufen

Weniger Helfer oder Besucher seien es nach der Pandemie nicht geworden, betont Hamann. In Düssel sei der Trend eher umgekehrt. Auch in diesem Jahr rechnet er wieder mit vielen Besuchern aus dem Bergischen Städtedreieck (Wuppertal, Solingen, Remscheid) ebenso wie aus dem gesamten Kreis Mettmann. Denn besonders in dieser Zeit, in der die Sorgen und schlechten Nachrichten nicht abzuklingen scheinen, sehnen sich die Menschen mehr nach einem Stückchen Idylle und Gemeinschaft.