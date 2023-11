Vorbereitungen in Wülfrath Landfrauen backen Plätzchen im Akkord

Der Duft von frischen Plätzchen erfüllt das Haus. In der Küche wird fröhlich geplaudert und gelacht, während der elektrische Fleischwolf dazu surrt und fleißig am klassischen Fleischwolf mit der Kurbel gedreht wird. Im Sekundentakt wird hier Teig nachgeschoben und Kringel um Kringel vorne abgenommen, auf das Backpapier geschoben. Viele Lagen liegen bereits auf der Arbeitsfläche, warten darauf, endlich auf das Backblech und somit in den wohlig heißen Ofen zu dürfen, um knusprig braun zu werden.