Weihnachtsmarkt in Wülfrath Kosten für den Herzog-Wilhelm-Markt sind stark gestiegen

Was wäre Wülfrath in der Weihnachtszeit ohne den Herzog-Wilhelm-Markt (HWM)? Da würde ganz viel Tradition fehlen. Immerhin findet er in diesem Jahr bereits zum 44. Mal statt. Das Datum steht fest: Vom 1. bis 10. Dezember werden die Holzbuden und deren Betreiber für das vorweihnachtliche Etwas beim beliebten Treffpunkt in traumhafter Fachwerkhaus-Kulisse sorgen.