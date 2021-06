Freizeit in Wülfrath : Wasserwelt und Sporthallen öffnen wieder

Wülfrath Ab Dienstag, 15. Juni, kann in der Wasserwelt an der Goethestraße 23 wieder geschwommen werden. Besucher brauchen ein negatives Testergebnis oder müssen eine überstandene Corona-Infektion oder eine vollständige Impfung (mindestens zwei Wochen alt) nachweisen.

(RP) Außerdem kann das Bad nur mit einem vorab gebuchten Ticket betreten werden. Reservierung unter www.neanderticket.de oder an einer Vorverkaufsstelle, etwa Tabakwaren Schlüter. Ausgenommen sind Gäste zu den Frühschwimmerzeiten (Di. & Do. 6.10 bis 8 Uhr), sie bezahlen am Automaten. Vom Eingang bis in den Umkleidebereich und vom Umkleidebereich bis zum Ausgang besteht Maskenpflicht. In den Umkleidekabinen, sanitären Räumen und am/im Becken muss keine Maske getragen werden. Die Abstandsregeln gelten im gesamten Gebäude. Die Liegewiesen sind geöffnet, auch hier gelten die Abstandsregeln. Wie die Stadt informiert, sind zudem die Sporthallen wieder für den Vereinssport geöffnet. Mit Negativtestnachweis und sichergestellter einfacher Rückverfolgbarkeit ist die Ausübung von kontaktfreiem Sport und Kontaktsport mit bis zu zwölf Personenmöglich. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen von Sportanlagen, einschließlich Räumen zum Umkleiden und zum Duschen, ist unter Beachtung der allgemeinen Hygieneanforderungen gestattet. Vor dem Betreten müssen die Hände desinfiziert werden.