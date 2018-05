Wülfrath : Wasserspaß im Hallenbad in den Pfingstferien

Wülfrath Das Schwimmbad "Wülfrather Wasser Welt" hat über die "Pfingstferien", von Montag, 21. Mai, bis Sonntag, 27. Mai, geänderte Öffnungszeiten. Das familienfreundliche Bad wird in dieser Zeit Montag und Sonntag von 8 bis 15 Uhr, Dienstag von 6.10 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 22 Uhr und Donnerstag und Samstag von 8 bis 12 Uhr geöffnet sein. In der Saunalandschaft können Besucher über die Ferienzeit Dienstag von 8 bis 14 Uhr, Mittwoch und Freitag von 14 bis 22 Uhr schwitzen und entspannen. Für Familien bietet ein Kinderplanschbecken im Eltern-Kind-Bereich Badespaß. Außerdem gibt es eine 43 Meter lange Wasserrutsche, die um das Gebäude herum führt. Die Badeebene in der ersten Etage ist barrierefrei zu erreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eintritt: Kinder von sechs bis 17 Jahre zahlen zwei Euro, Erwachsene vier Euro. Sauna und Schwimmen kostet 4,50 Euro und 13,50 Euro.

(kro)