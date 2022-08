Frauennetzwerk Wülfrath auf Tour : Liebe, Kraft und historisches Netzwerk bei Stadtrundgang

Wülfrath Effektiv Netzwerken bringt neue Kontakte, Business- Potential und oft neue Freundschaften. Dass es auch spannende historische Geschichten zu erleben gibt, bewies jetzt eine Stadttour.

So erfuhren die Teilnehmerinnen die Geschichte der Witwe Margarethe Müllemann und warum sie im 16. Jahrhundert vor Gericht gezogen ist, wie das Leben der Frauen während des 30-jährigen Krieges in Wülfrath ausgesehen hat und wie eine verzwickte Liebesgeschichte am Ende doch noch gut ausgegangen ist. Christa Hoffmanns Rundgänge „Frauenbilder“ sollen fortgeführt werden, Termine sind in Planung. Und grundsätzlich gilt: Effektiv Netzwerken bringt neue Kontakte, Business-Potenzial und oft neue Freundschaften.