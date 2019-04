Wülfrath : Wandern mit dem Gebirgsverein

Wülfrath In die nähere Umgebung führen zwei Ausflüge des Sauerländischen Gebirgsvereins Wülfrath/Mettmann.

(arue) Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) Wülfrath/Mettmann bietet zwei Touren an. Am Samstag, 27. April, geht es „Vom Revier ins Niederbergische“. Die Route führt von Essen-Bredeney über Werden und Heidhausen bis nach Velbert. Die Teilnehmer sollten sich für die 18 Kilometer lange Tour Rucksackverpflegung einpacken, es gibt eine Abschusseinkehr. Anmeldung: Telefon 0211 8782286 (tagsüber, T. Riedel). Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Haltestelle ME-Stadtwald. Anfahrt ab WÜ-Stadtmitte mit Buslinie 746 um 7.41 Uhr. Am Mittwoch, 1. Mai, geht es in Mettmann auf den „Evolutionspfad“. Die Tour umfasst 19 Kilometer. Anmeldung unter Telefon 02104 976471 bei U. Clemens. Treffpunkt ist um 9 Uhr, Haltestelle ME-Stadtwald. Gäste sind willkommen. Sie zahlen eine Teilnahmegebühr von drei Euro.