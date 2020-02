Karneval in Wülfrath : Jecke feiern Rosenmontagsparty in Flandersbach

Jecke feiern Rosenmontagsparty in Flandersbach

Karneval in Wülfrath

Nach dem Rosenmontagszug in Rohdenhaus wird weitergefeiert. Foto: Alexandra Rüttgen

Wülfrath Nach dem Zoch in Rohdenhaus geht es los. Kostüme sind selbstverständlich erwünscht, lädt der Bürgerverein ein.

Rohdenhaus ist eine Karnevalshochburg der Kalkstadt – und so lädt der Bürgerverein Wülfrath-Flandersbach am Rosenmontag zur Karnevalsparty ins ehemalige Landgasthaus Flandersbach, Flandersbach 15, ein. Die Party beginnt nach dem Rosenmontagsumzug in Rohdenhaus. Einlass ist ab circa 16 Uhr.