Viele Wülfrather nutzen das Schadstoff-Mobil

Olaf Wynants nahm Schadstoffabfälle der Anwohner am Angerweg/ Ecke Am Kliff entgegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Wülfrath Viele nutzen das Angebot zur Entsorgung von Farbresten und Elektro-Schrott. Ein Bürger wollte sogar mal Sprengstoff abgeben.

Eine kleine Schlange hat sich schon gebildet vor dem Schadstoff-Mobil, das jetzt in Wülfrath unterwegs war. Die Leute sind mit Eimern, mit gefüllten Taschen und Beuteln gekommen, um die angefallenen Schadstoffe hier fachgerecht zu entsorgen. „Farbreste“, sagt Gabi Strack und hebt demonstrativ einen Eimer Wandfarbe in die Höhe. „Wenn wir Schadstoffe haben, nutzen wir das Schadstoff-Mobil“, erklärt sie und fügt hinzu: „Wir nutzen auch den Bauhof, wenn wir Grünschnitt haben.“

Einmal im Monat kommt das Schadstoff-Mobil der Firma IDR im Auftrag der Stadt nach Wülfrath, wo es an drei verschiedenen Orten Stellung bezieht: An der Ecke Am Kliff/Angerstraße in Rodenhaus, an der Dorfstraße in Düssel sowie auf dem Parkplatz des Pflegeheims der Bergischen Diakonie Aprath. „Das meiste sind Farb- und Lackreste“, sagt Olaf Wynants von IDR.