Aus dem Haupt- und Finanzausschuss : Verwaltung leidet unter Personalmangel

Wülfrath Das Dezernat III (Städtebauliche Planung) stößt an seine Grenzen. Wie aus einer Verwaltungsvorlage, die nun im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) diskutiert wurde, hervorgeht, liegen „Gefährdungsanzeigen aus dem Ämtern Hochbau, Tiefbau sowie der Stadtplanung und Bauaufsicht“ vor.

Das Dezernat III kann seinen vielfältigen Aufgaben, besonders in der Bauaufsicht, nicht mehr vollumfänglich nachkommen. Zu den Aufgaben gehören etwa der geplante Neubau der Feuer- und Rettungswache auf dem alten Bahnhofsgelände, die Verkehrsplanung unter Berücksichtigung neuer Anforderungen (Mobilitätswandel) und ganz aktuell die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz.

Auch wenn seit 1. Januar eine neue Landesbauordnung gilt, die die Verwaltung von einigen Pflichtaufgaben entbindet, führt dies in der Summe nicht zu einer Entlastung. So dürfen neuerdings private Bauherren selber Bauaufsicht führen, was einen größeren Aufwand bei Beratung und Betreuung bedeutet. Andere Aufgaben wie die Stadtentwicklungsplanung sind verpflichtend geworden, „da brauchen wir die Ressourcen für“, sagt Dezernent Martin Barnat.