Vermisst in Wülfrath : Wer hat Rolf A. (80) seit Mittwochabend gesehen?

Ein Polizeihubschrauber überflog das Waldgebiet Flandersbach auf der Suche nach dem vermissten 80-Jährigen aus Wülfrath. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Wülfrath Seit Mittwoch, 22. September, 23.10 Uhr, wird der 80-jährige Senior Rolf A. vermisst. Laut Polizei wurde er zuletzt an seiner Wohnanschrift an der Wiedenhofer Straße in Wülfrath gesehen. Der Senior ist stark sehbehindert.

Er kann sein Umfeld nur schemenhaft erkennen und ist zudem auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten zwingend angewiesen.

Bekannte Anlaufadressen des Mannes seien bereits mehrfach erfolglos überprüft worden; die umliegenden Krankenhäusern wurden von der Polizei angefragt. Taxifahrer halten Ausschau und der öffentliche Personennahverkehr wurde informiert. Im Rahmen ihrer Suche nach dem Vermissten setzte die Polizei unter anderem einen auf die Spurensuche spezialisierten Mantrailer-Hund ein. Dabei haben sich laut Polizei erste Anhaltspunkte ergeben, dass sich der Vermisste im Bereich der Flandersbacher Straße in Wülfrath aufhalten könnte. Über dem bewaldeten Bereich kreiste ein Hubschrauber.

Der 80-jährige Rolf A. wird in Wülfrath vermisst. Foto: Kreispolizei Mettmann

Die Kriminalpolizei Velbert hat die weiteren Ermittlungen zum derzeitigen Aufenthaltsort des 80-Jährigen Rolf A. übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Rolf A. ist etwa 1,70 Meter groß, schlank, hat kurze graue Haare und eine vorgebeugte Haltung. Er ist bekleidet mit einer hellen, hüftlangen Jacke, dunkler Hose, dunklen Schuhe und einer hellen Schirmmütze.

Die Fahndung nach dem Wülfrather ist ebenfalls auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik „Landesweite Fahndungen der Polizei NRW“ unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/wuelfrath-vermisste-person

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath entgegen, Telefon 02058 92006180.

