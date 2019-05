Stoßstange beschädigt : Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Wülfrath In der Goethestraße in Wülfrath ereignete sich am Dienstag, 21. Mai, eine Unfallflucht. Unbekannte beschädigten zwischen 19.15 und 19.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug einen grauen Opel Corsa an der hinteren Stoßstange.

