Verkehrsunfall in Wülfrath : Velberter fährt in Wülfrath vor Betonpfeiler

Wülfrath Die Ursache für den Alleinunfall auf der Fortunastraße ist bisher noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Aus bisher ungeklärter Ursache verursachte am Sonntagnachmittag, 6. März, ein 25-jähriger Velberter mit seinem circa 20 Jahre alten BMW 316i auf der Fortunastraße in Wülfrath einen Unfall. Er wurde schwer verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war nicht in den Unfall involviert. Allerdings touchierte der Fahrer eine abgestellte Sattelzugmaschine.