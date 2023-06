Bildungsangebot ab Herbst Neue Schule für Pflegeausbildung in der Region

Die neue Schule ermöglicht es den Auszubildenden, sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung an einem zentralen Standort in Velbert zu absolvieren. Die Pflegeausbildung ist ein wichtiger Schritt für jeden, der eine Karriere in der Pflege anstrebt. Mit der Eröffnung der neuen Schule direkt auf dem Klinikgelände, bietet das Helios Klinikum Niederberg den angehenden Pflegefachkräften eine praktische Ausbildungsmöglichkeit. Neben einer fundierten Ausbildung, bietet das Helios Klinikum seinen Auszubildenden auch Zusatzleistungen an. Als Zugangsvoraussetzung für die Ausbildung gilt der mittlere Schulabschluss oder ein gleichwertiger Bildungsabschluss.