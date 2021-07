Unwetter in Wülfrath : Regenrückhaltebecken droht zu brechen

Unwetter in Wülfrath

Hochwasser sorgt in Wülfrath für zahlreiche Straßensperrungen (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Wülfrath Aktualisierung 10.45 Uhr am Donnerstag: Sämtliche Straßensperrungen in Wülfrath sind mittlerweile wieder aufgehoben worden. Gesperrt bleibt der Tunnel K15/Aprather Weg.

In der Nacht zu Donnerstag hat das Unwetter Wülfrath erreicht. Wegen Überschwemmung mussten die folgenden Straßen gesperrt werden: Die Flandersbacher Straße vom Kreisverkehr Mettmanner Straße bis zum Kreisverkehr Zur Fliethe, die Straßen Koxhof/Aprath hinter der Einmündung Oberdüsseler Weg bis zur Einmündung Aprath/Aprather Weg und die Straße Zur Fliethe von der Meiersberger Straße bis vor die Einfahrt Alte Ratinger Landstraße. Dies teilte die Stadt mit.

Am Regenrückhaltebecken Flandersbacher Straße drohte der Deich zu brechen. Technisches Hilfwerk, THW, und Feuerwehr hätten das verhindern können. Das THW stellte eine Pumpe nebst schwerem Gerät zur Verfügung. Das Regenwasser wurde in den Angerbach gepumpt.

In der Senke Zur Fliethe stand das Regenwasser so hoch, dass ein Durchfahren nicht möglich war. „Ich danke der Feuerwehr, dem THW und allen Beteiligten ganz herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz“, so der Erste Beigeordnete Paul-Georg Fritz.