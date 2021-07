Unwetter-Folgen in Wülfrath : Spendensammlung für Hochwasser-Opfer

Conny Weimer (links) und Peter Zwilling (rechts) sammelten am Stand der Arbeiterwohlfahrt auf dem Heumarkt Spenden für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Foto: Achim Blazy (abz)

WÜLFRATH Die Arbeiterwohlfahrt stand mit Sparschwein und Geschenken auf dem Heumarkt. Wer angesichts der Unwetter-Katastrophe das Portemonnaie zückte, gab einen hohen Geldbetrag. Zudem startet die Awo nach dem Lockdown.

In den vergangenen acht Monaten musste die Begegnungsstätte an der Schulstraße geschlossen bleiben. Während dieser Zeit hat die Arbeiterwohlfahrt, Awo, Wülfrath Zuspruch und viele Spenden bekommen. Angesichts der Hochwasserkatastrophe wollte man etwas zurückgeben. „Die Lage ist vielerorts noch sehr unübersichtlich und gefährlich. Eine Katastrophe, auf die wir in Wülfrath auf jeden Fall mit einem großen Hilfeengagement reagieren wollen“, sagt Conny Weimer, Leiterin der Begegnungsstätte.

Auf dem Heumarkt baute die Awo einen Stand auf. Dort sollten Passanten spontan Spenden für die Hochwasser-Opfer ins Sparschwein stecken. Da Wülfrath selbst kaum von dem Unwetter in der Vorwoche betroffen war, soll der Gesamtbetrag auf das Spendenkonto von „Deutschland hilft“, einem Zusammenschluss aller Hilfsorganisationen, überwiesen werden. Als Anreiz und kleines Dankeschön durften sich die Spendenden ab einem Betrag von 20 Euro eine Stofftasche aussuchen. Die waren während des zweiten Lockdowns von Awo-Mitgliedern aus gespendeten Stoffen genäht worden. „Im Vordergrund steht aber die Spende – wir könnten solche Taschen schließlich nicht für 20 Euro verkaufen“, betont Awo-Vorsitzender Peter Zwilling.

Info Schwerpunkt in der Seniorenarbeit Vor Ort Die Awo Wülfrath wurde 1946 gegründet. Sie ist auf vielen Gebieten sozial engagiert. Die Seniorenarbeit ist ein Schwerpunkt. Im Haus an der Schulstraße betreibt die Awo die einzige Seniorenbegegnungsstätte in Wülfrath.

In der Zeit von 15 bis 18 Uhr am Freitag kamen zwar nicht außerordentlich viele, dafür aber sehr großzügige Spender vorbei. „Mehrere haben gleich 50 oder sogar 100 Euro gegeben. Das ist nicht selbstverständlich“, zeigt sich Peter Zwilling dankbar. Nach 17 Uhr hatten dann aber alle, die es sich vorgenommen hatten, ihre Spende abgeliefert, so dass ein Gesamtbetrag von 705 Euro zusammen kam. Was zählt, ist der gute Wille und das Engagement, als ein Verein, der sonst Spenden für das eigene tägliche Geschäft sammelt, etwas für andere in der Ferne zu tun. „Auch nach so vielen Tagen kommen einem immer noch die Tränen, wenn man die Bilder aus den Katastrophengebieten sieht“, sagt Monika Lax, die zusammen mit ihrem Mann ebenfalls 100 Euro spendete.