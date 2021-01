Unterdüssel : Unbekannte zünden Baum in Wülfrath an – Polizei ermittelt

Unbekannte zünden Baum in Wülfrath an – Polizei ermittelt

Wülfrath Zeugen hatten den brennenden Baum bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Bei der aktuellen Witterung ist eine Selbstentzündung des durch das Feuer erheblich beschädigten Baums ausgeschlossen.

(RP) Am späten Mittwochnachmittag (6. Januar), gegen 16.40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Wülfrath zu einem Brand in einem bewaldeten Grünstreifen nahe der Außenbürgschaft Unterdüssel 30 gerufen. Zeugen hatten bemerkt, dass dort ein Baum mit offener Flamme brannte. Das sie nicht selbständig löschen konnten, alarmierten sie die Feuerwehr alarmiert.