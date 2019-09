Wülfrath : Unbekannte verprügeln 18-Jährigen

Wülfrath Die Polizei sucht dringend Zeugen für die Tat am späten Sonntagabend.

(RP) In der Nacht zu Montag ist ein 18-jähriger Velberter nach eigenen Aussagen von zwei bislang unbekannten Männern auf der Dieselstraße überfallen und zusammengeschlagen worden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der junge Velberter war zu Fuß in Richtung der Bushaltestelle nahe der dortigen Tankstelle unterwegs, als er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache eskalierte die Begegnung und die beiden begannen, auf den 18-Jährigen einzuschlagen. Beschreibung: Der erste Täter ist zirka 1,80 Meter groß, bekleidet mit einer dunklen Cargohose sowie einem grauen Kapuzenpullover, der zweite Täter war ebenfalls etwa 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Cargohose sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Beide Angreifer werden von dem Geschädigten als Südländer beschrieben. Weitere Hinweise konnte der verletzte 18-Jährige nicht geben. Zeugen, die etwas beobachtet haben, was im Tatzusammenhang stehen könnte, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 02058 9200-6180 zu melden.