Einsatz in Wülfrath : Tankstellenkunden zücken plötzlich Pistole – Überfall

Wülfrath Zunächst sah für den 43 Jahre alten Kassierer aus Wülfrath alles ganz normal aus: Zwei Kunden betraten den Verkaufsraum und nahmen sich Getränke aus dem Kühlschrank. Doch dann nahm der Alptraum seinen Lauf.

(RP) Die Polizei sucht nach Unbekannten, die am Freitagabend eine Tankstelle auf der Straße Koxhof in Wülfrath überfallen haben. Wie die Polizei berichtet, betraten die beiden Männer gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum, nahmen sich Getränke aus den Kühlschränken und bezahlten sie. Plötzlich zog einer der beiden eine Pistole hervor und forderte Geld. Dann flohen die Täter über die Straße Koxhof in Richtung Wuppertal. Kurz danach beobachtete der Kassierer einen dunkelroten Golf älteren Baumahres, der aus einem nahegelegenen Feld kam und in Richtung Wuppertal fuhr.