Kreispolizei Mettmann berichtet : Trickbetrüger nehmen 83-Jähriger mehrere Tausend Euro ab

Mettmann Die Seniorin war zunächst in ihrer Bankfiliale, hob dort mehrere tausend Euro ab. Unbekannte sprachen sie dann vor ihrer Haustüre an.

Was war zuvor geschehen? Gegen 10.30 Uhr betrat die Wülfratherin eine Bankfiliale an der Straße „Alte Ratinger Landstraße" im Wülfrather Gewerbegebiet Fliethe. Von ihrem Konto hob sie mehrere tausend Euro ab und steckte das Bargeld in einen Umschlag, welchen sie in ihrer Handtasche verstaute. Anschließend begab sie sich in einen nahegelegenen Drogeriemarkt zum Einkaufen. Mit einem Taxi ließ sich die 83-Jährige zu ihrer Wohnanschrift an der Straße Maikammer fahren.