Wülfrath: Uhu Uwe ist ein symphatischer Vogel

Wülfrath Uta Wittekind und Rainer Erdinger betreiben die Wald-Station am Zeittunnel. Sie bieten Wanderungen mit Vogel an.

Der Vogel mit den orange-leuchtenden Augen ist nicht der einzige Bewohner der Volieren am Zeittunnel. Sie und ihr Kollege Falkner Rainer Erdinger betreiben dort seit 2010 eine Wald-Forscher-Station und bieten das ganze Jahr über Greifvogel- und Eulenwanderungen an. In der Station gibt es noch Schleiereule Hanni, Wüstenbussard Merlin und die Afrikanischen Weißgesichtseulen Elvis und Miss Cilly. Familienwanderungen werden regelmäßig angeboten, auch private Führungen können gebucht werden. Teilnehmer können die Vögel auf dem Handschuh tragen, sie streicheln und viel Wissenswertes über die gefiederten Waldbewohner erfahren. Wittekind und Erdinger veranstalten auch ein waldpädagogisches Angebot für Familien, bei dem Feuerkunde gelehrt, Hütten gebaut und Kräuter gesammelt und bestimmt werden.

Was? Die nächste Greifvogel- und Eulenwanderung mit Uhu Uwe und seinen gefiederten Freunden findet am Sonntag, 27. Mai, von 15 bis 17 Uhr statt.

Uta Wittekind, Mutter einer Tochter, arbeitet nebenberuflich in der Wald-Station, im Gespräch wird deutlich, dass die Falknerei ihre Leidenschaft ist: "Uwe ist vor sieben Jahren zu mir gekommen. Damals war er wenige Wochen alt. In der freien Wildbahn werden Uhus 30 Jahre alt, bei mir kann Uwe bis zu 60 Jahre alt werden." Große Ausflüge in die Umgebung mache der Uhu nicht. "Im Steinbruch brütet ein Uhu-Pärchen, das würde zu Revierkämpfen führen", erklärt die Falknerin, die hauptberuflich als Leiterin der OGATA in der Lindenschule tätig ist. "Dabei hätte Uwe keine Chance, weil er nie gelernt hat, sich zu verteidigen." Uta Wittekind und ihr Kollege Rainer Erdinger besuchen auch Schulen mit ihren Eulen. Ehrenamtlich machen sie Mädchen und Jungen im Kinder-Hospiz eine Freude, wenn sie Uwe mit auf die Station bringen.