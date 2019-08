Abstimmung beendet : Tunnelkino: Publikum wählt Pets 2 als vierten Film

Ab sofort können auch Karten für den Familienfilm „Pets 2“ gekauft werden. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Wülfrath Das Online-Voting für den Wunschfilm am 13. September im Tunnelkino ist beendet. Die Zuschauer haben sich für „Pets 2“, entschieden. Der Familienfilm lieferte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Jim Knopf.

45,8 Prozent der Stimmen fielen auf Pets 2, wie die Stadt jetzt nach der Beendigung der Abstimmung mitteilt. Insgesamt wurden bis zum 4. August, Mitternacht, 145 Stimmen abgegeben. Zur Auswahl standen neben dem Siegerfilm noch „Jim Knopf“ und „Die Sagenhaften Vier“. Im 3D-Film „Pets 2“ erleben die Zuschauer, was Haustiere so alles anstellen, nachdem ihre Menschen morgens ihre Wohnungen verlassen haben. Der erste Teil war vor drei Jahren ein Sommerhit in den Kinos.

Dass Zuschauer im Open-Air-Kino am Zeittunnel über einen Film mitentscheiden können, ist in diesem Jahr übrigens neu. Die Stadt hatte aber bereits angekündigt, sofern das Ganze gut angenommen werde, es in den Folgejahren zu wiederholen. Neu in diesem Jahr ist auch der Name „Tunnelkino“ und der Betreiber, die Firma Big Cinema aus Leipzig.

Neben Pets 2 werden drei weitere Filme im Tunnelkino gezeigt. Los geht es am Freitag, 6. September, mit „Bohemian Rapsody“, der Biografie über Queen-Sänger Freddie Mercury. Am Samstag, 7. September, läuft „Der Junge muss an die frische Luft“, ein autobiografischer Film über die Jugend von Hape Kerkeling. Den Abschluss macht am Samstag, 14. September, der Blockbuster „Avengers Endgame.“

Mit dem Ende der Abstimmung können ab sofort auch Karten für den Familienfilm am 13. September gekauft werden, der Vorverkauf für die anderen Vorstellungen hatte bereits begonnen. Das ist sowohl online über den städtischen Veranstaltungskalender möglich als auch bei Schlüter’s Genießertreff, Wilhemstraße 131A. Die Karten kosten im Vorverkauf 8,50 (plus Vorverkaufsgebühr), an der Abendkasse 9,50 Euro. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr. Pro Kinoabend finden rund 300 Zuschauer Platz.

