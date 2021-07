Gesundheitsamt empfiehlt abkochen : Trübes Trinkwasser für Wülfrath

Duschen ja, trinken nein: In Wülfrath muss as Trinkwasser bis auf Weiteres abgekocht werden. Hochwasser hat die Wassergewinnung der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft überflutet. Seither läuft getrübtes und stark gechlortes Nass aus dem Hahn, das vor dem Verzehr abgekocht werden muss. Foto: dpa/Patrick Pleul

Mettmann/Wülfrath 4500 Haushalte müssen bis auf Weiteres abkochen, was aus dem Hahn fließt. Denn in Mülheim an der Ruhr hat Hochwasser die Trinkwassergewinnung verschmutzt. Seither wird das Nass maximal gechlort.

Ganz Wülfrath muss bis auf Weiteres das Trinkwasser abkochen. Das sind nach Angaben der Stadtwerke Wülfrath rund 4500 Haushalte. Für den auf der Stadtgrenze liegenden Mettmanner Ortsteil Obschwarzbach gab das Mettmanner Rathaus am Freitagmittag Entwarnung. Dort läuft Wasser der Stadtwerke Düsseldorf aus den Hähnen – und das ist sofort genießbar. Die Wülfrather aber bekommen ihr Wasser über die Stadtwerke von der RWW Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft. Die hat gleich doppeltes Hochwasser-Pech gehabt: Im Pumpwerk Essen-Kettwig stoppte ein Stromausfall Pumpen und Wasseraufbereitung. Und ruhr-abwärts überflutete schmutziges Flusswasser das Trinkwassergewinnungsgebiet in Mülheim-Styrum.

Die Folge: Statt rein und klar läuft Trübes durch die Wasserleitungen, ein Mix aus Trink- und Flusswasser. Damit dieser Cocktail nicht zu Krankheiten führt, hat die RWW den Einsatz von UV-Licht, Ozon und Chlor bis auf die nach der Trinkwasserverordnung zulässigen Maximalwerte hochgefahren. Dadurch schmeckt das Trinkwasser deutlich intensiver nach Schwimmbad als gewöhnlich. Das Kreisgesundheitsamt hat als zusätzliche Sicherheit noch am Donnerstagabend das Gebot erlassen, Trinkwasser vor dem Gebrauch abzukochen.

Info So wird Wasser richtig abgekocht So geht’s Das Wasser sollte vor dem Verzehr drei Minuten lang mit 100 Grad sprudelnd aufgekocht werden. Das abgekochte Wasser ist rund einen Tag haltbar, wenn es in einem geschlossenen und sauberen Behälter gelagert wird. Besonders für den Verzehr oder die Zubereitung von Babynahrung sollte das Wasser abgekocht werden. Das gilt auch für kranke und immungeschwächte Personen.

Neben Wülfrath sind Teile von Ratingen, Heiligenhaus und Velbert sowie einige Städte des Ruhrgebiets vom trüben Mülheimer Wasser betroffen. Seit die Nachricht bekannt wurde, gibt es eine Reihe von Fragen. In Mettmann und Erkrath muss das Trinkwasser nicht abgekocht werden, versichern die Behörden und Stadtwerke. In Wülfrath sollten die Anwohner dies im Interesse der eigenen Gesundheit tun. „Aber nicht husch-husch durch den Wasserkochen jagen“, ermahnt eine RWW-Sprecherin (siehe Info-Kasten). Um keimfrei zu werden, müsse Trinkwasser wenigstens drei Minuten lang richtig sprudelnd sieden.

Wer in Wülfrath Obst und Gemüse waschen möchte, sollte das Wasser dementsprechend abkochen. Die nötige Sorgfalt vorausgesetzt, könne anschließend mit dem abgekochten Wasser auch Babynahrung zubereitet werden. Verschlossen in einem sauberen Behälter aufbewahrt, hält sich einmal abgekochtes Wasser etwa einen Tag lang. „Als Faustregel gilt: Wann immer Wasser über den Mund in den Körper aufgenommen werden soll oder könnte, muss man abkochen“, sagt die RWW-Sprecherin. Duschen dürften Erwachsene mit dem Trüben aus dem Wasserhahn – vorausgesetzt der Mund bleibt geschlossen.

Unklar ist, wie lange in Wülfrath vorsichtig mit dem Trinkwasser umgegangen werden muss. Eine Kreissprecherin und die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes gaben am Freitag die Losung aus: „mindestens bis Montag“. Das scheint etwas zu optimistisch zu sein.

Denn die RWW-Sprecherin will sich nicht auf „Tage oder Wochen“ festlegen lassen. Erst müsse sich in Mülheim das Hochwasser zurückziehen. Dann müssten die Sandschichten kontrolliert werden, durch die das Wasser normalerweise sickert, um gefiltert zu werden. „Anschließend müssen wir alle Leitungen spülen und dann wird das Gesundheitsamt einige Tage lang das Trinkwasser engmaschig überwachen. Freigabe erst danach