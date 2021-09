Wülfrath : Trauer um Detlef Klähn

Wülfrath Der Trägerverein des Niederbergischen Museums hat einen großzügigen Förderer verloren: Völlig überraschend ist in dieser Woche Dr. Detlef Klähn gestorben.

(RP) „Mit ihm verliert nicht nur der Trägerverein ein immer hilfsbereites und freigiebig unterstützendes Mitglied, sondern auch die Stadt Wülfrath einen engagierten Bürger und zahlreiche Wülfrather einen überaus beliebten Zahnarzt“, schreibt Eberhard Tiso vom Trägerverein. Nicht zuletzt die neue Maßstäbe setzende Ausstellung zu japanischen Kunst- und Gebrauchsgegenständen 2019 im Niederbergischen Museum habe Detlef Klähn über die Grenzen Wülfraths hinaus als Kenner ostasiatischer Kunstobjekte und speziell der japanischen Kultur bekannt gemacht. Mit seinem Engagement habe er maßgeblich zum erfolgreichen Wirken des Trägervereins beigetragen. Der Vorstand werde sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft in ehrenvoller Erinnerung halten: „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit auch bei seiner Familie, der wir viel Kraft auf dem schmerzhaften Weg des Verstehens und Akzeptierens dieses gravierenden Verlustes wünschen.“ Noch Anfang August hatte Detlef Klähn der Stadt Wülfrath mit einer Spende aus der Klemme geholfen – er übergab damals 500 Euro an Bürgermeister Rainer Ritsche und Gleichstellungsbeauftragte Franca Calvano für die Wiederherstellung von zerstörten Plakaten der Ausstellung „Frauenpower“ im öffentlichen Raum.