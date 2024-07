Tierheim Velbert lädt ein Tierisch-galaktisches Sommerfest im Tierheim

In diesem Jahr steht das Sommerfest unter galaktischen Zeichen: Am 10. August wird von 13 bis 17 Uhr an der Langenberger Straße 92-94 in Velbert mit Jawa und Tusken bis hin zu Mandalorianern und Kylo Ren gefeiert. Star Wars-Fans wird das ein Begriff sein. Cosplayer schlüpfen in die Rollen der Star Wars-Charakter und stehen für Bilder mit den Gästen zur Verfügung. In ihren tollen Kostümen werden sie sicher ein Hingucker sein.