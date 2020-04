Tiere suchen ein Zuhause : Tierheim braucht Finanzspritze

Wülfrath Damit 36 Katzen, 16 Hunde sowie neun Kaninchen auch in der Corona-Krise gut versorgt werden können, werden weitere Spender händeringend gesucht. Denn dem Tierheim gehen allmählich die finanziellen Mittel aus.

Insgesamt 36 Katzen, 16 Hunde und neun Kaninchen leben zurzeit an der Langenberger Straße. „Normalerweise haben wir sogar mehr Hunde“, weiß Owerdieck. „Wir vermitteln auch weiter Tiere, natürlich versuchen wir den Kontakt mit anderen dabei so gering wie möglich zu halten.“ Beispielsweise per Homepage, „wenn wir per E-Mail Kontakt aufgenommen haben, vereinbaren wir mit den Interessenten einen Einzeltermin.“ Auch die monatlichen Hunde-Gassi-Geh-Schulungen fallen zurzeit aus.