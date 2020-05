Wegen Untersuchungen am Gebäude : Stellplätze in Tiefgarage Am Diek für zwei Tage gesperrt

Wülfrath Wer Wülfraths Innenstadt in den kommenden Tagen mit dem Auto besucht, kann nicht überall im Herzen der City parken. Stellplätze in der Garage Am Diek sind derzeit nicht nutzbar, es gibt aber genügend andere Parkbuchten.

In der nächsten Woche werden von Dienstag, 5. Mai, bis Donnerstag, 7. Mai, in der Tiefgarage Am Diek elf Stellplätze im Untergeschoß und drei Stellplätze auf dem oberen Parkdeck gesperrt. Der Grund für diese Maßnahme sind Untersuchungen, die an der tragenden Gebäudestruktur vorgenommen werden.

Am Freitag, 8. Mai, werden die Stellplätze wieder freigegeben.

(RP)