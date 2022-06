Kultur in Wülfrath : Minestrone zeigt „Die kleine Hexe“

Wülfrath Die Aufführung war ursprünglich für Mai 2020 geplant. Am Wochenende kann nach drei Jahren Warten nun endlich Premiere gefeiert werden. Es gibt noch Restkarten für Kurzentschlossene.

Ursprünglich waren die Aufführungen schon für Mai 2020 geplant. Dank der zahlreichen Hexepatinnen und Hexenpaten, die im Winter 2019/2020 über 250 Rockzipfel gekauft hatten, sollten Kinder ab fünf Jahren das Theaterstück kostenlos sehen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte die geplanten Vorstellungen. Stattdessen wurden rund 266 Freikarten an die Kinder der teilnehmenden Kindergärten und Grundschulen verteilt, die nun für eine der vier Aufführungen am kommenden Wochenende (11. und 12. Juni) in der Kathedrale des Kommunikations-Center Schlupkothen genutzt werden können. Für die Premiere am Samstag um 15 Uhr gibt es noch freie Plätze und Restkarten. Auch für die zweite Vorstellung am Samstag um 17 Uhr sind nach Auskunft von Sandra Leidig Diekmann, Vorsitzende des Theaters Minestrone, noch Restkarten verfügbar.