Sport in Wülfrath : Tennisclub bietet Sommercamps und Schnupperkurse

Sport in Wülfrath

Wülfrath Die Mitglieder des Tennisclubs wollen gerne weitere Interessierte für ihren Sport begeistern.

(arue) Der Tennisclub Blau Weiß Wülfrath macht auf seine Sommercamps aufmerksam, die noch im August laufen: Kinder und Jugendliche zwischen vier und 15 Jahren haben vom 12. bis 16. August die Gelegenheit, Technik und Taktik zu üben, ein wettkampforientiertes Training zu absolvieren sowie konditionelle und koordinative Übungsformen zu erproben. Das Trainint läuft von 10 bis 15 Uhr inklusive einer Stunde Mittagspause, in der es Essen in der Vereins-Gastronomie „Casa Mia“ gibt. Bei Regen findet das Training in der Halle statt. Die Teilnahme kostet 150 Euro pro Person.