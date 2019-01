Zwei Senioren in Wülfrath bestohlen : Polizei sucht dreisten Taschendieb

Foto: dpa

Wülfrath Die Polizei sucht einen Taschendieb, der am Dienstag zwei Senioren in Wülfrath bestohlen hat. Gegen 12 Uhr wurde eine 89-jährige Frau aus Wülfrath, die mit ihrem Rollator auf dem Gehweg der Wilhelmstraße unterwegs war, in Höhe des Hauses Nr. 130 von einem ihr unbekannten Mann angesprochen und in ein belangloses Gespräch verwickelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Zacharias

Die dabei entstandene Ablenkung der alten Dame nutzte der Unbekannte, um aus einer Tasche am Rollator die Geldbörse der Rentnerin zu entwenden, in welcher sich neben diversen Ausweisen auch etwa 85 Euro Bargeld befand. Mit dieser Beute flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung der Straße Zur Loev.