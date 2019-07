Ungewöhnliche Challenge in Wülfrath : Tafel profitiert von Diät-Wettkampf

Wülfrath Mehr als 170 Kilo Körpergewicht sind der Waage zum Opfer gefallen. Dieses Gewicht wurde in Lebensmittel aufgewogen.

„Ich habe im Bekanntenkreis und auch im Internet zur Abnehm- Challenge aufgerufen, als ich auf privater Ebene positive Resonanz auf mein Vorhaben bekam“, erinnert sich der Initiator. Von Januar bis Ostern sollte jeder Teilnehmer zehn Kilo verlieren. Bis zum Schluss hielten erstaunliche 52 Personen durch. „Ich persönlich habe neun Kilo geschafft. Meine Tochter elf Kilo“, sagte Mayeres. Ein unglaublicher Gewichtsverlust kam in diesen vier Monaten zusammen. 178 Kilo Körpergewicht haben die Finalisten gemeinsam verloren. Um diese Masse visuell darzustellen, wandte sich der Abnehm-Initiator an die Wülfrather Tafel. Der Grundgedanke: Das verlorene Gewicht in Lebensmittel aufzuwiegen und diesen gut gefüllten Warenkorb der Tafel zu spenden. Bei Tanja Högström, Teamleiterin der örtlichen Tafeleinrichtung, stieß er auf offene Ohren. „Um einen lokalen Bezug zu schaffen, habe ich im Real- Markt angefragt, ob wir die verlorenen Kilos durch Lebensmittel darstellen können“, erinnert sich Högström, die bereits in der Vergangenheit zahlreiche Aktionen zu Gunsten der Tafel Wülfrath mit dem Lebensmittelmarkt an der Straße „Zur Fliethe“ organisieren konnte. Und so wurden die eigentlich 178 Kilo Abnehmgewicht nochmals vom Unternehmen aufgestockt. „Schlussendlich kommen wir auf 201,48 Kilogramm Lebensmittel, die der Tafel zu Gute kommen“, verrät Stefan Käseberg. Der stellvertretende Filialleiter hat auf seinem großen Einkaufszettel Reis, Nudeln und Fischkonserven stehen. „Wir bekamen die Auflage, ausschließlich haltbare Lebensmittel zusammenzustellen“, sagt Käseberg. Zwei Fahrer der Tafel Wülfrath durften die gesponserten Lebensmittel unverzüglich verladen. „Schließlich steht ein Teil der Ware schon morgen in unseren Regalen“, versichert Tanja Högström.