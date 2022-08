Summer-Church in Wülfrath ist eröffnet : Kontakt zur Kirche einmal anders

Bei der Premiere der Summer Church an der Kulturkirche Wülfrath stößt Pfarrer Thomas Rehrmann an mit Kantor Thomas Gerhold. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Die Summer Church der Wülfrather Kulturkirche feierte am Wochenende einen sehr gelungenen Auftakt. Auch die nächsten drei Wochenenden locken mit guter handgemachter Musik verschiedener Stilrichtungen und Poesie.

Eine zarte Stimme, lieblich und gefühlvoll, nimmt die eintreffenden Besucher gefangen. Kräftige Schlagzeugrhythmen, harte Gitarrenriffs begleiten den Gesang. Nachdenkliche Lieder, Klagerufe und Worte der Hoffnung vermischen sich hier in den englischsprachigen Texten der jungen Rock-Pop-Newcomerband „Chase The Line“ aus dem Umkreis Velbert. Auf der Bühne der diesjährigen Summer Church, auf dem Vorplatz der Kulturkirche, sitzen Menschen tiefenentspannt in Liegestühlen auf einem sandigen Untergrund, die Sonnenbrille auf der Nase, ein kühles Getränk in der Hand. Sie lauschen der Musik, während einige Kinder im Sand spielen. „Chase The Line“ brechen das Eis und treten zum Auftakt der nunmehr zweiten Summer Church bei sommerlichem Wetter auf. Ihnen folgen die Lokalmatadore von „Back and Fill“, einer ehemaligen Schülerband aus Wülfrath.