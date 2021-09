Kooperation Stadt/Schule : Streuobstwiese der Stadt wird grünes Klassenzimmer

Der neue Bauwagen auf der Obstwiese am Anemonenweg. Die Kinder (Ranger) richten Wiesenhalme auf. Foto: Achim Blazy (abz)

Wülfrath Fünftklässler der Freien Aktiven Schulen werden dort zu „Wiesen-Rangern“ ausgebildet. Der gesamte Bereich bleibt aber öffentlich zugänglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Zu einem Ortstermin auf der städtischen Streuobstwiese in der Hundertwassersiedlung hatten sich Bürgermeister Rainer Ritsche und der Gründer und Geschäftsführer der Freien Aktiven Schulen Wülfrath (FASW), Robert Freitag, in dieser Woche verabredet. Grund war eine Kooperation, deren Ziele Pädagogen der Schule erläuterten: In einem auf Dauer angelegten Projekt werden jeweils über ein Jahr Fünftklässler zu sogenannten „Wiesen-Rangern“ ausgebildet. Die städtische Ausgleichsfläche am Anemonenweg dient dabei als „grünes Klassenzimmer“.

Andreas Lange vom Planungsamt der Stadt und Robert Freitag erinnerten an die Ursprünge der Zusammenarbeit in Sachen Streuobstwiese vor fast zwei Jahren; Jacqueline Schleicher vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement der Stadt erläuterte Details der Vertragsbeziehung: Im Frühjahr dieses Jahrs wurde eine Nutzungsvereinbarung geschlossen, in der die Rechte und Pflichten der beiden Vertragsparteien festgehalten sind.

Bürgermeister Rainer Ritsche brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass hier ein nachhaltiges Projekt zum gegenseitigen Vorteil auf den Weg gebracht werden konnte, das auf der einen Seite der FASW eine pädagogische Arbeit mit Kindern in der Natur ermöglicht, auf der anderen Seite aber auch die Stadt von sonst erforderlichen Pflegemaßnahmen entlastet. Lars Grossmann, Biologie-Lehrer an der FASW, skizzierte die Grundidee und die Umsetzung der bereits begonnenen Ausbildung von Wiesen-Rangern. Die Streuobstwiesenpädagogin Hanna Walter, die im Rahmen einer Kooperation mit dem Naturschutzzentrum Bruchhausen die FASW unterstützt, berichtete von ihrer praktischen Arbeit mit den ersten Schülerinnen und Schülern, Techniklehrer Mathias Wunderlich erzählte von der Beschaffung und Renovierung des bunt bemalten Bauwagens. Dieser war am vergangenen Wochenende mit Unterstützung des benachbarten Landwirts Thorsten Frisch vom Schulhof auf die Wiese gezogen worden und dient ab jetzt als Geräteschuppen für die Obstbaumleiter und sonstige Gerätschaften. Robert Freitag dankte allen Beteiligten für ihr Engagement und die konstruktive Zusammenarbeit und verwies besonders darauf, dass es sich hier um ein langfristiges Projekt zum Vorteil der ganzen Stadt und insbesondere der unmittelbaren Nachbarschaft handelt.