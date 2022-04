Geselligkeit in Wülfrath-Düssel : Die wesentlichen Dinge werden beim Stammtisch diskutiert

Beim ersten Stammtisch des Bürgervereins Düssel in 2022 in den Kutscherstuben kamen viele Themen auf den Tisch. Foto: Hassel/BV Düssel

Wülfrath Teilnehmer des Stammtischs vom Bürgerverein Düssel sprachen intensiv über die neuen Tempo 10- und 20-Zonen und die Bank an den drei Linden.

Neben vielen privaten Gesprächen kamen auch noch einige Themen der Jahreshauptversammlung des Vereins auf den Tisch. So beschäftigte die Mitglieder vor allem das neue Tempo 10-Schild an der Einfahrt zum Hohlweg (wir berichteten). Bei den Mitgliedern sorgt das für Unverständnis. Denn, die Einfahrt in den Hohlweg ist mit dem Zeichen „Einfahrt verboten“ gesperrt. Allerdings ist sie für Fahrradfahrer frei. Genau für diese Verkehrsteilnehmer ist das Schild gedacht. Wie Baudezernent Stefan Holl bei der Jahreshauptversammlung erklärte, sollen durch das Schild Radfahrer angehalten werden, den hier abschüssigen Hohlweg wegen dort spielender Kinder nur mit 10 km/h zu befahren. „Eine Illusion, wer kontrolliert denn das“, war die einhellige Meinung des Stammtisches.

Im Zusammenhang damit wurde auch diskutiert, warum in der Dorfstraße eine Geschwindigkeitsanzeigetafel aufgestellt worden ist. Holl hatte auf der Jahreshauptversammlung mitgeteilt, dass etwa 85 Prozent der Autofahrer eine Geschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten. Deshalb wolle man nun hier und auf dem Hohlweg eine Tempo-20-Zone einrichten. Das führte selbst im Nachhinein zur Jahreshauptversammlung zu viel Kopfschütteln, denn viel schneller kann man auf diesem Teil der Dorfstraße sowieso nicht fahren, so die Mitglieder. Sie sahen wenig Sinn darin, etwas zu verfügen, was sowieso schon eingehalten werde. Die Teilnehmer waren sich einig, dass eine Tempo-20-Zone von der Kreuzung Dorfstraße in Höhe des Cafés Pützer bis zu den Friedhöfen vViel sinnvoller sei. Die Begründung: Hier komme es wegen des deutlich stärkeren Fußgängerverkehrs und der vielen, teilweise rücksichtslos fahrenden Auto- und Fahrradfahrer immer wieder zu gefährlichen Situationen.