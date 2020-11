Energieversorgung in der Kalkstadt : Stadtwerke erhöhen Gaspreise

Wülfrath Grund ist die CO2-Abgabe für Brennstoffe, die ab 1. Januar 2021 fällig wird. Die neue gesetzliche Preiskomponente soll jedoch nicht in vollem Umfang an den Endverbraucher weitergegeben werden.

Die neue gesetzliche Preiskomponente werde jedoch von den Stadtwerke nicht in vollem Umfang an den Endverbraucher weitergegeben, hießt es einer Mitteilung. „Dank unserer vorrauschenden Einkaufspolitik konnten wir geringere Bezugskosten erzielen und müssen somit die neue Bepreisung nicht in vollem Umfang an den Endverbraucher weiterleiten“, betont Heiko Schell. Auch zukünftig werde das Unternehmen sein gesamtes Engagement darauf verwenden, eine preisgünstige und sichere Versorgung für die Wülfrather Bürger zu gewährleisten.