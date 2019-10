Wülfrath : Mädchen wollen keine Angst mehr haben

Bei einem Stadtrundgang des Kinder- und Jugendhauses konnten Jugendliche zeigen, wo sie sich sicher und unsicher fühlen.

Andrea Schulte verteilt Sprühflaschen: rote, gelbe, grüne, blaue. „Es ist egal, welche Farbe ihr nutzt, wir wollen nur die Stellen auffällig kennzeichnen, die für euch von besonderer Bedeutung sind, also die, die euch Angst machen oder an denen ihr euch gut fühlt“, lässt die städtische Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendförderung die drei jungen Mädchen wissen, die sich vor dem Eingang des Kinder- und Jugendhauses eingefunden haben.

Es ist kalt, windig und nass, das aber schreckt Sandy, Adina und Kim nicht davon ab, an dem Stadtrundgang teilzunehmen. „Ich habe schon mal richtig Angst gehabt, als mich ein Mann verfolgt hat“, erinnert sich Kim, während es als erstes Richtung Stadtpark geht, „ich bin dann in ein Geschäft geflüchtet, das war schrecklich.“ Die 14-jährige muss oft durch den Park nach Hause gehen, eine Stelle macht Ihr dort besonders Angst. „Hier am Stadtteich hoch Richtung Siedlung, da sieht man fast gar nix.“