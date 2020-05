Konzept zur kulturellen Nutzung für leerstehende Immobilie : Stadtkulturbund plant Probebetrieb im Wülfrather VHS-Haus

Wülfrath Privatleute aus Vereinen und Organisationen wollen aus dem Ex-VHS-Haus einen multifunktionalen Ort schaffen. Hier soll zukünftig ein attraktives Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebot offeriert werden. Die Pläne sind so konkret, dass jetzt ein Probelauf starten könnte.

Die Corona-Epidemie macht erfinderisch, die von Privatiers getragene Initiative „Wir – Wülfrather Ideen Räume“ bleibt per moderner Medien miteinander im Gespräch. In Videokonferenzen wurden in den vergangenen Wochen konkrete Konzepte entwickelt, einen Pilotbetrieb im Ex-VHS-Haus an der Wilhelmstraße zu ermöglichen. Noch vor den Sommerferien soll darüber in den Fachausschüssen beraten werden.